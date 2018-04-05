Городской электротранспорт в Барнауле будет работать дольше в пасхальную ночь и доставит местных жителей из храмов после богослужения. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Бесплатная перевозка горожан будет организована с 2.00 до 4.00 по следующим направлениям:
К Покровскому кафедральному собору, далее к Дмитриевской церкви:
по трамвайному маршруту: остановка "Покровский собор" – улица Анатолия – проспект Красноармейский – улица Ползунова – площадь Свободы – улица Ползунова – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина – улица Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Попова – ст."Докучаево";
по трамвайному маршруту: остановка "Покровский собор" – улица Анатолия – проспект Красноармейский – улица Аванесова – Змеиногорский тракт – остановка "Кордон";
К Александро-Невскому храму:
по трамвайному маршруту: остановка" улица Островского" – улица Антона Петрова – улица Попова – ст. "Докучаево" – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Попова – остановка "Докучаево";
по трамвайному маршруту: остановка "улица Островского" – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – ст."Докучаево".
К Свято-Никольской церкви:
по троллейбусному маршруту: Свято-Никольская церковь – проспект Ленина – проспект Космонавтов – троллейбусное депо.
по троллейбусному маршруту: Свято-Никольская церковь – проспект Ленина – улица Матросова – улица Юрина – остановка "улица Солнечная Поляна".
К Дмитриевской церкви:
по трамвайному маршруту: остановка "улица Пушкина" – улица Анатолия – Покровский Собор – ст. "Депо №1" – улица Челюскинцев – улица Советской Армии – улица Антона Петрова – улица Попова – остановка "Докучаево".
К Андреевской церкви:
по трамвайному маршруту: остановка "Детская краевая больница" – улица Попова – улица Власихинская – ст. "Депо №3".
Всего будет задействовано шесть трамвайных вагонов и два троллейбусных.
Напомним, в этом году Пасху отмечают 8 апреля.
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