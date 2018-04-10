Хотите отличную современную дверь в подарок? У вас есть все шансы для этого — компания "Дверис" объявляет акцию "2+1"*, которая действует до 30 апреля. При покупке двух межкомнатных дверей из экошпона третья достанется вам абсолютно бесплатно!
Почему экошпон? Потому что это идеальное сочетание цены и качества. Такие двери прекрасно вписываются в любой интерьер, при этом выглядят вполне презентабельно и современно. Экошпон на сегодняшний день является достойной альтернативой дорогим и тяжелым дверям из массива дерева или, напротив, дешевым полотнам из древесных плит. Шпонированные двери – это компромиссное решение для тех, кто желает получить хорошее качество по привлекательной цене.
В "Дверис" широкий ассортимент дверей из экошпона в различных дизайнерских и цветовых решениях. Компания гарантирует безупречное качество, сервис и приятный сюрприз — приобретая две укомплектованные двери со всей фурнитурой, третью вы получите в подарок.
Межкомнатные двери от "Дверис" удовлетворят самый взыскательный запрос. Такие полотна станут эффектной деталью интерьера в любом помещении. И на то есть ряд веских причин: красивый внешний вид, напоминающий поверхность натуральной древесины, разнообразие стилей, экологическая безопасность, прочность и влагостойкость. А благодаря работе компании напрямую с заводами-производителями "Дверис" предлагает своим клиентам самые низкие цены на высококачественную продукцию. А еще – межкомнатные, входные двери, в том числе нестандартных размеров, арки, фурнитуру, бесплатный замер, гарантию до двух лет, доставку, установку, работу без предоплаты, регулярные акции и новинки в ассортименте.
Успейте купить межкомнатные двери по приятной цене – внесите яркий штрих в интерьер любого стиля!
г. Барнаул, ул. Новороссийская, 134 б
8 (3852) 25-39-19
Сайт: дверис.рф
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*Акция действительна только при заказе полного комплекта дверей с погонажем и фурнитурой
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