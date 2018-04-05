Фото: rodina.news
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, сбившего подростка на улице Северо-Западной и скрывшегося с места аварии.
По информации городской ГИБДД, инцидент случился накануне в 07:10 в районе дома №110.
Известно, что водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на молодого человека 2002 года рождения и скрылся с места ДТП.
В связи с произошедшим разыскивается иностранный автомобиль темного цвета. Граждан, что-либо знающих о происшествии, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555, или 02.
Комментарии