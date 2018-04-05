Президент России Владимир Путин в четверг, 5 апреля, проведет встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Об этом пишет РБК.
Отметим, что Цивилёв впервые встретится с главой российского государства после его назначения руководителем Кузбасса.
"Президент недавно там (в Кемерово — примечание редакции) был, в очень сложный момент для кемеровчан. Поэтому сегодняшний момент общения с Цивилёвым очень важный", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, 1 апреля Аман Тулеев написал заявление об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Он рассказал, что не может морально работать в этой должности после страшной трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". В этот же день Путин подписал заявление и назначил врио губернатора Сергея Цивилёва, который до этого занимал пост вице-губернатора.
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