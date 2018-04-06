Фото: Geometria.ru
По итогам первого четвертьфинала в полуфинал официальной Региональной лиги МС КВН #КВНАЛТАЙ сезона 2018 года вышли четыре команды: "Твердятич Пихто" (г. Горно-Алтайск), Сборная НГУ "Еще Раз" (г. Новосибирск), "Первый Космонавт" (г. Барнаул) и "Погналити" (г. Бийск). Причем первые места заняли гости из Республики Алтай и Новосибирска.
По итогам оценок жюри и реакции зрителей победителем 1/4 финала стала команда "Твердятич Пихто". Победу в номинации "Лучшая актриса" жюри присудило Роману Меланхонову, сыгравшему Бабу-ягу в домашнем задании команды КВН "Твердятич Пихто". В номинации "Лучший актер" победил Евгений Лешенко из Сборной НГУ "Еще Раз", а "Лучшая шутка" прозвучала во время выступления команды "Первый Космонавт" из Барнаула. Сборная СИУ РАНХиГС "Слуги народа" (Новосибирск) не смогла пройти в полуфинал, заняв пятое место.
Второй четвертьфинал состоится 21 апреля в ДК "Сибэнергомаш" (Барнаул, пр. Ленина, 147). Билеты уже можно приобрести во всех кассах города сети Kassy.ru, на сайте http://barnaul.kassy.ru/event/2757/order/ и у распространителей.
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