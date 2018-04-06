Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Потепление до +17 градусов придет в Алтайский край в пятницу, 6 апреля, сообщает региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, осадков в крае не ожидается, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман.
Дневные температуры составят +6...+11 градусов, в южных районах +12...+17 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 9-14 метров.
В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице +7...+9 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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