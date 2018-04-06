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Дом с тремя гардеробными и двухэтажной баней продают в Барнауле за 12,9 млн

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Коттедж площадью 324 квадратных метра находится в Борзовой Заимке

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 324 квадратных метра продают в барнаульском поселке Борзовая Заимка за 12,999 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

На первом этаже дома расположены холл, зал, кабинет, санузел, кухня, на втором — холл, три спальни, три гардеробные комнаты, санузел.

Имеется просторный отапливаемый гараж. Также есть двухэтажная баня. На первом уровне расположены веранда, каминный зал, санузел, моечная, парная, а на втором — гостевая комната.

Дом находится на участке площадью 25 соток. В коттедже выполнен качественный ремонт.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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