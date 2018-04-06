Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 324 квадратных метра продают в барнаульском поселке Борзовая Заимка за 12,999 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
На первом этаже дома расположены холл, зал, кабинет, санузел, кухня, на втором — холл, три спальни, три гардеробные комнаты, санузел.
Имеется просторный отапливаемый гараж. Также есть двухэтажная баня. На первом уровне расположены веранда, каминный зал, санузел, моечная, парная, а на втором — гостевая комната.
Дом находится на участке площадью 25 соток. В коттедже выполнен качественный ремонт.
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