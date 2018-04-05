Специалисты Роспотребнадзора назначили проверку после публикации роликов в соцсетях о шоколаде, который якобы загорается от открытого пламени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ролике шоколад поджигают, и он начинает гореть, хотя, по мнению авторов видео, должен плавиться.
"Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях", — сказано в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре отмечают, что горение для продуктов питания — "естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта", что не говорит о его небезопасности.
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