Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения американских СМИ о допросе нескольких "российских олигархов" в США, заявил, что в России нет олигархов, сообщает RT.
"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", — подчеркнул Песков.
Он также добавил, что "ситуация достаточно непростая в целом", поэтому руководствоваться сообщениями СМИ не стоит.
Ранее телеканал CNN сообщил, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера допросила нескольких российских бизнесменов.
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