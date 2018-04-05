Экс-глава службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов написал письмо из "Лефортово", в котором признается в исполнении заказов по фальсификации компромата против спикера Госдумы Вячеслава Володина и ряда других лиц.
В распоряжении РБК оказалось письмо Соколова, который в январе был арестован Лефортовским судом. В письме Соколов признается в фальсификации компрометирующих сведений против замначальника Управления внутренней политики Кремля (УВП) Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей "Тольяттиазота" Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова, а также чиновников Минфина. Подлинность письма РБК подтвердил адвокат Соколова Шамсудин Цакаев.
Как сообщается в письме, компромат на Володина готовился в то время, когда он был первым замглавы администрации президента. В этой части письма упоминается и Прокопенко.
"Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать другого чиновника — заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять должность Володина", — написал Соколов.
Заказчик, "ссылаясь на достоверно известную ему информацию", предложил Соколову "обвинить Володина и приближенных ему сотрудников администрации президента в связях со спецслужбами США". Это якобы должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы и привести к отставке Володина.
"Взяв за основу предоставленную мне информацию, я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом, которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога", — продолжил Соколов.
Чтобы придать переписке вид подлинной, Соколов "представил ее как информацию, выкупленную им у членов одной известной хакерской группы". Как отмечает издание, речь, видимо, идет о хакерской группе "Шалтай-Болтай", которой вменяется преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Взломанную переписку хакеры частично размещали в своем блоге и выставляли на продажу.
Однако переписка, которую подготовил Соколов, так и не была опубликована, поскольку у него, как он пишет, "испортились отношения с ее заказчиком".
"Однако я виноват в том, что создал ее и пытался обвинить людей в страшном преступлении — государственной измене!" — отметил Соколов.
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