Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о введении "запрета на определенные действия" — новой меры пресечения, пишут "Ведомости".
Депутаты внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). В сопроводительных документах, в частности, уточняются сроки применения "запрета на определенные действия". По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести такой срок составит 12 месяцев, в случае тяжких преступлений — 24 месяца, особо тяжких — 36 месяцев.
"Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет. Предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения — 2 дня к 1 дню", — говорится в пояснительной записке.
Инициатива разрешает судам при выборе меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста "возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов". Например, приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми, пользоваться средствами связи, покидать свое жилье в определенное время и не только.
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