В Сети появилась петиция с требованием уволить телеведущую "Первого канала" Елену Малышеву из-за ее слов о необходимости отстреливать собак, сказанных в эфире передачи 29 марта. Петиция набрала почти 19 тысяч подписей.
Актер Леонид Ярмольник в эфире НСН со словами Малышевой не согласился.
"Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание или объяснить, что она что-то другое имела в виду, потому что это на самом деле ужас. Это на нее совершенно не похоже. Это невероятная глупость. Может, она заговорилась, не знаю", — отметил он.
Как пишет "Газета.RU", накануне Малышева прокомментировала свои слова о том, что защитники прав животных не должны мешать жизни людей.
"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", — сказала телеведущая.
В начале марта стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Подмосковье. Также от них пострадала женщина, которой удалось пережить нападение.
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