Партия "Единая Россия" в Алтайском крае окажет помощь пострадавшим от паводка жителям региона. Партийная мобилизация для сбора средств и гуманитарной помощи стартовала на прошлой неделе. О том, что сделано за неделю и планах на ближайшие дни рассказал секретарь реготделения партии Александр Романенко.
"Партия большинства не могла оставаться в стороне от тех проблем, которые возникают в регионе в связи с природными катаклизмами. Мы приняли решение о мобилизации партийного актива для сбора гуманитарной помощи и денежных средств", — сообщил Романенко.
Так, уже в первые дни паводка, еще до объявления акции, депутаты фракции "Единая Россия" краевого парламента подключились к сбору гуманитарной помощи и денежных средств. Депутаты, чьи предприятия находятся в зоне ЧС, безвозмездно выделили технику и ГСМ для противодействия пику паводка и устранения последствий.
По словам Александра Романенко, он лично и его коллеги по фракции неоднократно выезжали в районы подтопления. Депутаты Андрей Осипов, Вадим Смагин, Сергей Приб, Александр Демин, Максим Степин, Игорь Пляко, Валерий Гуминский, Юрий Матвейко приняли активное участие в оказании помощи населению, включились в работу оперативных штабов на местах в Шипуновском, Краснощековском, Чарышском, Алтайском, Усть-Калманском и других районах.
Местные отделения партии также включились в работу.
В ближайшее время депутаты АКЗС проведут тематические приемы граждан, пострадавших от паводка. Для удобства жителей приемы пройдут в местных общественных приемных партии в районах, попавших в зону подтопления, а также непосредственно на местах.
"В любой чрезвычайной ситуации главным предметом внимания власти являются люди. Важна не только материальная, но и моральная, человеческая поддержка, а также правовая защита. В этом смысле мы с коллегами готовы включиться в том числе в формате юридических консультаций там, где это необходимо. Ведь главную задачу депутата – быть на связи с людьми, представлять их интересы, оказывать помощь – никто не отменял", – подчеркнул Александр Романенко.
Комментарии
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Депутаты, чьи предприятия находятся в зоне ЧС начали сбор средств со 146% - ых зачаровашек ?
То есть деньги и гуманитарную помощь они соберут не с себя, любимых, а с кого-то? Тогда заголовок бы подправить, что ли)))
Какой то сброд однопартийцев в головах которых сквозняк! Для таких дел создано МЧС, которое и должно заниматься своим делом!
Потом опять будут постить фотки, где-то нагугленные, и прифотошопят там себя любимых. Столько раз уже это видели, что даже уже не смешно.