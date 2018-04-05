Путин отказался оценивать губернаторов по улыбкам

Президент России Владимир Путин не поддержал идею Владимира Жириновского оценивать работу губернаторов по улыбкам местных жителей, сообщает РИА Новости.
На заседании Госсовета, посвященного развитию конкуренции, Жириновский предложил Путину дать указание.
"Веб-камеры стоят по всей стране, если хотите определить, хорошо ли работает губернатор, нужно делать снимки. Допустим, на завтра, 6 апреля, идут на работу. Посмотрите, где самые радостные лица, вот там хороший губернатор, а где самые мрачные, недовольные, раздраженные, злые — это самая лучшая оценка работы губернатора и мэра", — подчеркнул лидер ЛДПР.
"Пусть вам покажут, а то камеры работают только на уголовный розыск, пусть они на вас работают, чтобы вы видели, чего хотят наши граждане", — добавил он.
"Думаю, что если мы такие критерии введем, завтра все будут улыбаться, но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона. Но за ваше предложение спасибо", — ответил Путин.
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