Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина назвал способы выхода темпов роста экономики России на уровень выше среднемировых, пишет РБК со ссылкой на доклад "Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России".
По данным Всемирного банка, мировой рост экономики составляет 2,3% в развитых странах и 4,3% — в развивающихся.
Первый способ. Эксперты считают, что для достижения нужных показателей необходимо задействовать в экономике России еще 4,6 миллиона работников и 40 триллионов рублей дополнительных инвестиций.
Второй способ. Необходимо избежать бюджетных трат — нарастить производительность и эффективность бизнеса.
Несмотря на популярность идеи модернизации, в технологическую революцию Россия включается с запозданием. "Наблюдаются низкий уровень инновационного потенциала [в России], недостаточно высокая результативность научно-технологической деятельности, скромные результаты в области цифровизации и платформизации экономики", — говорится в документе.
Экономисты утверждают, что совокупная факторная производительность в России пока дает малый вклад в рост ВВП.
Третий способ. Для увеличения темпов роста экономики в ЦСР предлагают модернизировать традиционные сектора, такие как топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, металлургию, горнодобывающую промышленность. В связи с высокой долей государства в экономике необходимо обеспечить, в частности, переход госкомпаний на передовые технологии и улучшение технологического регулирования.
Четвертый способ. Как отмечается, для увеличения темпов роста экономики нужно в течение шести лет увеличить долю высокотехнологичных секторов с менее одного процента ВВП до 10%. Этого предлагается добиться, в частности, за счет расширения мер по оказанию господдержки перспективным отраслям в рамках госпрограммы Национальной технологической инициативы.
Пятый способ. В докладе также говорится о важности цифровизации отраслей экономики и обеспечении финансирования, в частности, среднего бизнеса. Так, необходимо уже на ранних стадиях начать финансировать рискованные проекты, которые в будущем могут стать технологически прорывными.
Шестой способ. Еще одним предложением экспертов является формирование и сохранение научной базы. Для этого, по мнению экономистов, придется создать новый федеральный орган исполнительной власти, который займется нормативно-правовым регулированием в сфере высшего образования и науки.
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