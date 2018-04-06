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От пинг-понга до трамвая: чем запомнилось в истории 6 апреля

, ИА "Амител"
 
Ежедневник
6 апреля в истории Барнаула, России и мира
 
Сегодня отмечается Всемирный день настольного тенниса.
Кроме того, 6 апреля — это еще и День работников следственных органов МВД России.
Ну и, конечно же, сегодня Великая пятница у православных христиан.
По народному календарю 6 апреля – это "Артемон — дери полоз". В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами — это делалось для того, чтобы выгнать нечистую силу.
Знаменательные события:
В 1814 году Наполеон Бонапарт отрекся от престола.
В 1896 году в Афинах открылись первые Олимпийские игры современности.
В 1899 году в Москве пустили первый электрический трамвай.
В 1930 году в СССР учредили орден Красной Звезды.
Родились в этот день:
В 1483 году — итальянский живописец Рафаэль Санти.
В 1812 году — русский публицист Александр Герцен.
В 1836 году — русский врач Николай Склифосовский.
Умерли в этот день:
В 1199 году — английский король Ричард Львиное Сердце.
В 1520 году — уже упоминавшийся Рафаэль Санти.
В 1528 году — немецкий художник Альбрехт Дюрер.
В 1918 году — русский промышленник и меценат Савва Мамонтов.
В 1971 году — русский композитор Игорь Стравинский.
6 апреля 1905 года Барнаульская городская дума разрешила купцу Платонову провести телефонную линию от его дома на Пушкинской улице до мукомольной мельницы в Зудилово.
6 апреля 1917 года в Барнауле состоялся организационный съезд профессионального союза служащих, мастеровых и рабочих Алтайской железной дороги. Делегаты постановили организовать профсоюз служащих, выработали его устав.
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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