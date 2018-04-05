Участники парламентских слушаний в Совете Федерации предложили учредить гранты в размере одного миллиона рублей для молодых учителей, которые согласятся работать в сельской местности, пишет "Парламентская газета".
"Правительству РФ следует рассмотреть вопрос об учреждении грантов в сумме одного миллиона рублей выпускникам педагогических вузов, изъявившим желание работать в сельской местности", — говорится в проекте рекомендаций по итогам слушаний.
О необходимости разработки специальной федеральной программы "Сельский учитель" говорил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. Данную необходимость подтвердила и замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.
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