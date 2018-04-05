Депутаты Госдумы раскритиковали министра экономического развития Максима Орешкина за его работу по поддержке малого и среднего бизнеса, пишет "Лента.ру" со ссылкой на постановление нижней палаты парламента, которое размещено на сайте Думы.
Депутаты обратили внимание на то, что текущие правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета регионам не обеспечивают создания и развития благоприятных условий для ведения бизнеса в России.
Также была отмечена критика Счетной палаты в отношении министерств. Речь идет об эффективности использования средств для развития предпринимательства в России.
"В 2014-2017 годах на развитие малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета было выделено 120,5 миллиардов рублей, однако целевые показатели, характеризующие уровень эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, не были достигнуты", — рассказали депутаты о претензии Счетной палаты.
Вдобавок, как отмечается, господдержка используется фактически выборочно — деньги выделяются одним и тем же субъектам малого и среднего бизнеса, вследствие чего некоторые представители небольших предприятий получают субсидии по несколько раз.
Также министра раскритиковали за "существенное отклонение фактических значений основных макроэкономических показателей, сложившихся в последние годы, от значений, приведенных в разрабатываемых Министерством экономического развития прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации".
При этом в целом работу Максима Орешкина депутаты одобряют. Постановление будет направлено президенту России Владимиру Путину.
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