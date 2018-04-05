Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Викторова послом России в Израиле. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Викторова Анатолия Дмитриевича Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Государстве Израиль", — говорится в документе.
Другим своим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Шеина.
Анатолий Викторов родился в 1954 году. В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 1992 году — Дипломатическую академию МИД РФ. Владеет английским, немецким, португальским, сербским, хорватским и чешским языками. В системе МИД — с 1985 года. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. До назначения послом в Израиле занимал пост директора департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.
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