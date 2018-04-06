Фото: Instagram.com
Группа "Руки вверх" дала концерт в барнаульском Дворце зрелищ и спорта вечером 5 апреля и просто "взорвала" зал — горожане активно делятся фотографиями с шоу в социальных сетях.
Кто-то из барнаульцев на концерте легендарного коллектива вспоминал молодость, кто-то без устали танцевал, кто-то подпевал знакомые с детства песни, но, судя по всему, все пришедшие остались довольны.
Как это было — смотрите в инстаграм-обзоре.
Друзья, сегодня был незабываемый вечер. Я его очень ждала. Все знают и все помнят его, Руки Вверх....друзья, Сергей Жуков. Безумно рада знакомству, я очень волновалась. И вспоминая те чувства, эмоции, которые были в моей юности, от этих песен. В знак благодарности, я решила нарисовать для Сергея картину, с фирменным логотипом "Руки Вверх". Старалась от души. Сергей благодарю, что приняли подарок и встретили нас, как друзей. Это было круто, полный аншлаг, фантастическая энергетика, буря эмоций. Зал был переполнен и все вспоминали себя много много лет назад, пели и танцевали. Сумашествие. Эмоции переполняют. Поделюсь с вами чуть чуть, буду выкладывать видео!!! #sezhukov#barnaul#рукивверх##концерт#картинавподарок#спасибодруг#барнаул#сергейжуков#аншлаг#23годаспустя#анидирг#ланагридина#валентина#жизньдизайнера#
Комментарии
Шоу недалеких для недалеких. Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
Копылкова на мордашку симпотная телощка. Что у нее с телом?
Не слушал их 20 лет назад, как и Технологию, Комбинацию и т.д. Но настольгия повела на концерт 90-х. Наверное старость подходит.
примитивщина для примитивного Барнаула. Страшно, что вас таких целые провинции, где ушлый толстый человек косит бабло. 76%, как ни крути.
6.04.2018 06:29 - гостю - Фу, фу, фу! Слышь, близкий, давай на диване лежи и не воняй! А концерт был супер!
6.04.2018 07:30 - гостю - страшно, что вас, вечно недовольных, целое стадо! Ну нет денег, чего возмущаться то?
примитивщина для примитивного Барнаула. Страшно, что вас таких целые провинции, где ушлый толстый человек косит бабло. 76%, как ни крути
Ну слушайте своего скриптонита, альтернативное вы наше
6.04.2018 07:30 - гостю - страшно, что вас, вечно недовольных, целое стадо! Ну нет денег, чего возмущаться то
Там не денег нет, а личностного развития.
6.04.2018 07:30 - гостю - страшно, что вас, вечно недовольных, целое стадо! Ну нет денег, чего возмущаться то?
При чем здесь деньги? Речь идет о псевдоэстраде и примитивизме на которые клюют недалекие. И стадом не нужно людей называть. Эти Жуковы как раз на стаде-то и гребут бабло.
При чем здесь деньги? Речь идет о псевдоэстраде и примитивизме на которые клюют недалекие. И стадом не нужно людей называть. Эти Жуковы как раз на стаде-то и гребут бабло.
Ну так озвучьте свой статус и свои музыкальные вкусы, чтоб мы поняли, личностью какого масштаба накрыло этот сайт. А то вдруг у вас голые щиколотки с подворотами, а окно на кухне подушкой заткнуто.