Заместитель министра образования и науки Татьяна Синюгина заявила, что в России более чем в двух тысячах школ полностью отсутствует подключение к интернету, пишет "Парламентская газета".
"Из 42 тысяч школ, которые действуют в Российской Федерации, 13 767 не имеют высокоскоростного интернета, в основном это, конечно, сельские школы", — сообщила Синюгина.
Она также отметила, что две тысячи школ, вовсе не подключенных к Сети, находятся в труднодоступных районах или являются малокомплектными: "Но сегодня в условиях современных требований мы не можем оставлять сельскую школу в такой изоляции, потому что большое число онлайн-ресурсов используется в образовательных целях".
Синюгина подчеркнула, что Минобрнауки и Минкомсвязи необходимо разработать мероприятия, которые "позволят эту проблему качественно и очень оперативно решить".
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