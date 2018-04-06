На последних секундах матча женской хоккейной лиги "Бирюса" (Красноярск) - "Арктик-Университет" (Ухта) вспыхнула потасовка "два на два". Кристина Куракова и Татьяна Шаталова устроили кулачный бой с Кариной Верховцевой и Лианой Ганеевой.
В итоге все участники схватки получили по 14 минут штрафа. После разбирательства в лиге возможны дальнейшие санкции. "Бирюса" и "Арктик" не попали в плей-офф ЖХЛ, заняв соответственно пятое и шестое места в регулярном чемпионате из семи участниц. Победу в этом матче одержала красноярская команда со счетом 4:0, уточняет "Спорт-Экспресс".
Выплеснуть накопившиеся эмоции в последние 3 секунды сезона — бесценно!#КрасиваяЛига pic.twitter.com/BED7PCeToV— ЖХЛ (@whl_ru) 5 апреля 2018 г.
ЖХЛ — это женская хоккейная лига, объединяющая клубы из России, которые ежегодно борются за главный трофей. Лига была образована 19 июня 2015 года. В ней участвуют 7 клубов. В их числе — "Агидель" (Уфа), "Арктик-Университет" (Ухта), "Бирюса" (Красноярск), "Динамо" (Санкт-Петербург), сборная Свердловской области (Екатеринбург), СКИФ (Нижний Новгород) и "Торнадо" (Дмитров).
Дважды чемпионом становился "Торнадо", серебряные медали два раза брали хоккеистки "Агиделя", бронзу по разу выигрывали "Бирюса" и "Динамо". В следующем сезоне ЖХЛ, возможно, пополнит "Динамо" из Курска.
Комментарии
девки жгут))))