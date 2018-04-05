Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что спецустройствами, которые не позволят нетрезвому водителю завести машину, следует оборудовать транспорт, используемый при перевозке детей или опасных и крупногабаритных грузов, пишет "Парламентская газета".
По словам Лысакова, в мире в последнее время используют "алкозамки". Вместо штрафа и лишения водительских прав нарушителю предлагается за свои деньги временно установить в машине специальное устройство, которое не позволит завести двигатель, если за руль сел пьяный человек. Кроме того, "алкозамок" может сообщить в полицию о правонарушении.
"Нарушителю вынесут новое наказание, которое приплюсуют к прежней санкции, и таким образом он получит свое в двойном размере. Для внедрения этой системы в России нужна целая инфраструктура: производство устройств, их установка и обслуживание. У нас этого пока нет, поэтому реализация этой меры возможна очень нескоро", — отметил Лысаков.
Использовать "алкозамки" в качестве одной из мер по сокращению смертности на дорогах предложили в ГИБДД. Сейчас разрабатывается план реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. В рамках этого документа планируется достичь нулевой смертности в ДТП к 2030 году.
Депутат предлагает изначально оборудовать спецустройствами только некоторые виды транспорта: "В наших условиях это актуально при перевозке детей или опасных и крупногабаритных грузов. А главное – это вполне можно сделать за несколько лет, если сразу двигаться в том направлении".
Лысаков полагает, что расходы по оборудованию "алкозамками" автобусов и большегрузов не должны перекладываться на плечи перевозчиков, потому что это приведет к разорению транспортных предприятий, особенно муниципальных.
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