Вечером в четверг, 5 апреля, в Барнауле на улице Пионеров в сторону площади Октября в районе трамвайных путей ходил пьяный мужчина в тельняшке и бросался под машины, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, мужчина также бродил по рельсам и бросал камни в сторону многоэтажки. После он попытался залезть на крышу дома по адресу проспект Ленина,98.
Однако мужчине удалось забраться лишь до козырька между вторым и третьим этажами. Приехавшие сотрудники МЧС приступили к спасательной операции.
Гражданина сняли с многоэтажки и увезли в отдел полиции по Октябрьскому району.
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