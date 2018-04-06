Российские ученые разработали технологию трехмерной печати, которая позволяет создавать объемные структуры благодаря воздействию инфракрасного света, сообщает "Русская планета".
Отмечается, что новая технология помогает 3D-принтеру работать быстрее и печатать в высоком разрешении, чего недостает современным аналогам.
Для получения необходимого воздействия исследователи применяют исключительно низкоинтенсивный свет. Это позволяет получить объекты заданного размера и характеристик.
Исследователи полагают, что разработка пригодится в биомедицине, в первую очередь тканевой инженерии (замещение поврежденных частей тела полимерами).
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