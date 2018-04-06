Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева крестила своего двухмесячного сына в Монако. При крещении мальчику дали имя Добрыня, написала спортсменка в своем Instagram.
"Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается", — написала Исинбаева.
Муж спортсменки — мастер спорта по метанию копья Никита Петинов.
Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто.😅 На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!👏 Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день. 🙌 И раз уж мне это удалось, то и время на себя любимую нашлось: погулять и примерить обновочку от @geomajewelry. Приятно, что были учтены все мои желания и капризы по созданию этого чудесного украшения!💎 Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! 😰😊✊🏻 #мамадвоихдетей #люблюсебя
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