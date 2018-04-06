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Дочь мэра Сосновок выложила в Сеть обнаженное фото, прикрыв грудь Библией

, ИА "Амител"
Девушку проверят на оскорбление чувств верующих

На третий день после начала Великого поста 16-летняя дочь мэра города Сосновки Кировской области Наиля Саитова Луиза выложила в своем Instagram фотографию, на которой прикрывает грудь Библией, пишет "Столица С".

Под снимком подпись "Библибл*". Теперь девушку проверяет Следственный комитет по статье "оскорбление чувств верующих".

Депутат Виталий Милонов заявил, что "мэр Сосновки, судя по всему, не справляется со своими обязанностями": "Он свою дочку не может воспитать обычным человеком. Она невоспитанная и разболтанная девица, живущая явно не по средствам".

Милонов также добавил, что Саитов должен извиниться за такой поступок дочери. Отмечается, что сам Саитов усмотрел в случившемся попытку давить на него через дочь.

Наиль Саитов одержал победу на выборах мэра Сосновки в 2016 году. За него отдали голоса 56% избирателей. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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