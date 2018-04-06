Путин провел встречу с врио главы Кемеровской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, сообщает РИА Новости.
"Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать, даже в критической ситуации, но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно", — сказал президент.
Он также выразил надежду, что, когда Цивилев в полной мере приступит к работе, жители региона почувствуют указанную положительную характеристику нового главы Кемеровской области.
Президент указал, что по оценкам кабмина эффективность региональной команды находится на 73-м месте в целом по России.
"То есть, вроде бы как и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора", — отметил Путин.
По его словам, это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу.
Комментарии