Строить новый ТЦ на месте "Зимней вишни" отказались в Кемерово

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал не строить новый торговый центр на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает РИА Новости.
"Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос. Точно говорю, что торгового центра там не будет", — заявил Цивилев.
Он предположил, что обсуждение займет, скорее всего, не меньше месяца: "Когда большинство выскажется за решение, оно, несомненно, будет поддержано".
По его словам, среди обсуждаемых вариантов — сквер или парк, в котором будет или мемориал, или часовня. Цивилев подчеркнул, что в первую очередь учитывается мнение родственников погибших.
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