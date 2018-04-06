Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что развитие специализации, которая была у каждого из регионов в советский период, поможет вывести страну на лидирующие позиции в различных отраслях, передает ТАСС.
"Нужно поручить правительству РФ, профильным министерствам проинспектировать, по каким направлением во времена СССР мы были первыми в мире. Нужно провести ревизию… разработать "дорожные карты", в рамках которых субъект по своим направлениям будет возвращать для России позиции лидера", — сказал Островский в ходе заседания Госсовета.
Он привел в пример Смоленскую область, где началось развитие льноводства. По его словам, для восстановления прежних позиций в регионе следует наращивать число площадей, которые будут засеяны льном, заниматься глубокой переработкой этой культуры.
Конечной целью Островский назвал экспорт продукции льноводства, добавив, что только 14 регионов в России занимаются производством льна.
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