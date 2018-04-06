Детская писательница Ирина Токмакова скончалась в четверг в Москве в возрасте 89 лет, сообщает ТАСС.
Писательница вошла в историю российской литературы как талантливый детский прозаик и поэт, переводчик зарубежных стихов. Читатели знают Токмакову по детскому сборнику "Времена года".Также Токмакова написала "Сказку про Сазанчика", "Летний ливень", "Ходит солнышко по кругу". Кроме этого, писательнице принадлежат повести и сказки "Счастливо, Ивушкин", "И настанет веселое утро", "Чародейка" и др.
Комментарии
Автор замечательных детских книг!!!! Было интересно читать в детстве, да и сейчас ребенок читает с удовольствием. Светлая ей память...
Ёшкин кот, в детстве зачитывался, а мне уж пятый десяток.