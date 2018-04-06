Первый случай, когда ребенка родил мужчина, произошел в Финляндии, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на местное издание Yle.
Отметим, что раньше он был женщиной, но потом решил сменить пол, получил паспорт, в котором было указано, что он мужчина. Для зачатия он прервал гормональную терапию, беременность прошла без проблем.
Родители молодого отца отметили, что во время его беременности они столкнулись с бюрократическими препонами — электронные системы давали сбои, отказываясь признавать факт беременности у мужчины.
Комментарии
я ничего не поняла- то есть изначально этот индивид решил, что он не женщина и стал мужчиной, затем (с какого-то перепуга) решил родить ребёнка, видимо, ради пиара или взыграло нормальное желание иметь детей....психиатры отдыхают...о времена, о нравы.....
Вроде же лям баксов обещали за такое
6.04.2018 09:54
Kimi
---
получается, достаточно было просто поменять паспорт любой женщине и можно получить
1млн
Вроде же лям баксов обещали за такое
ВРОДЕ КАК МУЖЧИНЕ, А НЕ ПЕРЕДЕЛАННОМУ НЕДОРАЗУМЕНИЮ
Родила всё-равно баба, просто раньше за мужика себя выдавала.
Слишком сытые они там, вот и придумали развлечение, сегодня баба - завтра мужик.
Это уже днищще.
Простите, но на мой взгляд дальше некуда.
Это уже днищще.
Простите, но на мой взгляд дальше некуда.
1000000000000
Психиатрия плачет по европейсам, рыдает.
если был женщиной а потом мужчиной, не считается. он же женщиной и остался.(внутренние органы не пересадишь)
блин.. самое страшное (ну на сегодняшний момент)), что когда то это станет нормой... в итоге будут какие нибудь гермафродиты, мужчины и женщины станут изгоями, а потом просто все передохнут... и усё, конец цивилизации ))
родил от женщины, которая раньше была мушшинкой
Тоже со средним братаном в папу и маму доигрались. Уже трое