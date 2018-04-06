Новинки отечественного вооружения увидят зрители на параде 9 мая в Москве. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит командование парадом на Красной площади.
Москвичи и гости столицы на параде Победы смогут увидеть боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", ЗРК "Тор-М2", защищенные автомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009", бронированный корпусный автомобиль "Патруль".
В параде примут участие более 120 единиц военной техники. В этом году вырастет число участников пешей части парада. В составе 33 расчетов пройдут 12,5 тысяч солдат, сержантов и офицеров.
В преддверии парада пройдет 12 тренировок в Алабине. 26 апреля, 3 мая и 6 мая пройдут репетиции на Красной площади.
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