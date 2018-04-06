Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 7 апреля, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Здесь можно будет купить не только мясо, яйца, овощи и фрукты, но и куличи, пасхи и кондитерские изделия от различных товаропроизводителей.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:
Железнодорожный район:
проспект Красноармейский, 131;
проспект Ленина, 71.
Индустриальный район:
улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район:
площадь Народная.
Октябрьский район:
проспект Ленина, 152;
улица Титова, 9.
Центральный район:
проспект Красноармейский, 36;
улица Чайковского, 21.
Отметим, что в Индустриальном районе ярмарка будет посвящена празднованию 40-летия со дня образования района.
Комментарии