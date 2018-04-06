Благотворительный фонд "Облака" организует масштабную акцию помощи жертвам паводка в Алтайском крае.
Многие жители Барнаула не остались равнодушными к беде семей, стариков и детей, оставшихся без имущества, и уже приносят в благотворительный фонд "Облака" самое необходимое: от одежды до детских игрушек.
Чтобы помочь пострадавшим, в фонд можно передать:
- одежду и обувь для взрослых.
- детскую одежду и обувь и товары для новорожденных
- постельное белье
- продукты длительного хранения
- средства личной гигиены
- канцелярию для школьников
Одежда и обувь может быть как новой, так и б/у, но обязательно чистой и без повреждений.
Все собранные вещи будут рассортированы по категориям и приготовлены к отправке.
14 и 15 апреля команда фонда "Облака" и волонтеры организуют поездку в районы, пострадавшие от стихии, и адресно передадут необходимые вещи нуждающимся семьям.
"Если ваша семья пострадала во время паводка и вам необходима помощь или вы знаете людей, которые нуждаются в помощи, вы можете обратиться в фонд уже сейчас! Не оставайтесь в стороне, давайте совершать благое дело вместе!" — говорит директор благотворительного фонда "Облака" Джамиля Семененко.
Принести продукты и вещи можно по адресу фонда:
г. Барнаул, ул. М. Горького, 45 (правое крыло)
Телефон горячей линии фонда: 8 (3852) 590-180
Часы работы пункта приема:
с понедельника по пятницу: 9.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
Комментарии
как помочь? попросить гуманитарную помощь у мирового сообщества, раз наше правительство не справляется...