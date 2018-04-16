Хотя бы раз в жизни каждый из нас слышал слово "каллиграфия", которое вызывает ассоциации с витиеватыми буквами, пером и тушью. Оно перешло в русский язык из греческого, где было составлено из элементов "каллос" – "красота" и "графо" – "писать". Каллиграфическое письмо действительно очень красиво — одинаковый размер букв, равномерность их наклона и расположения, схожий размер пробелов, общая четкость и разборчивость слов и знаков препинания. Однако красивый почерк – всего лишь приятный бонус к главным достоинствам каллиграфии.
Крупный российский ученый, доктор биологических наук, профессор, специалист по морфологии и эволюции мозга с 30-летним стажем Сергей Савельев говорит о том, что в результате занятий каллиграфией формируются и развиваются нейронные связи головного мозга, которые не формируются ни при одном ином виде деятельности, даже игре в шахматы.
Особую значимость этого занятия профессор отмечает для детей. Для подрастающего организма очень важна среда, в которой это происходит. Каллиграфия есть тот редкий случай "обогащенной среды", в которой связаны работа сознания, мелкой моторики, прогнозирования результата, личной и языковой памяти. Потому ее и можно рассматривать как инструмент воспитания и развития детей, говорит Савельев.
Заниматься каллиграфией непросто, занятия требуют дисциплинированности, усидчивости, концентрации внимания. Но результат того стоит! Савельев говорит: "У детей занятия каллиграфией влияют на скорость созревания нейронов и их специализацию. Когда они учатся, как раз идет активный нейрогенез. Работает это так: возникает нагрузка на области мозга, увеличивается кровоток, и либо восстановление идет быстрее, либо нейроны дифференцируются активно в тех областях, которые задействованы. По-другому этого не бывает. К сожалению, те дети, которые все время увлечены компьютером, так и останутся на минимуме нейрональной дифференцировки, и последствия этого очень печальные".
Исследования последних лет упорно свидетельствуют о том, что каллиграфия – великолепный инструмент не только развития головного мозга человека, но и излечения от ряда болезней. Доктор психологии, профессор Генри Као утверждает, что пациент, практикующий занятия каллиграфическим письмом, испытывает расслабление и эмоциональное спокойствие, которые выражаются в равномерном дыхании, замедлении пульса, снижении артериального давления и уменьшении мышечного напряжения. Как следствие, регулярные занятия каллиграфией помогают справляться с такими недугами, как гипертония, диабет, неврозы, депрессии и другими. По этим же причинам занятия каллиграфией с уверенностью можно назвать хорошей профилактикой деменции.
Вместе с тем каллиграфия — это еще и вид изобразительного искусства, где имеют значения не только буквы и их начертание, но и все детали – перо, кисти, фактура бумаги. Мы начинаем творить и, погружаясь в процесс, "вытаскиваем" из себя свой творческий потенциал. Особенно это важно для ребенка, который только ищет свой путь.
Может быть, по этой причине каллиграфии учили в советских школах на уроках чистописания, и это был единственный школьный предмет, унаследованный от времен дореволюционной России. В современной отечественной школе каллиграфии не учат, несмотря на необходимость. А вот в Японии, Китае, США и ряде других стран эту идею успешно реализуют в образовательных учреждениях, развивая интеллект подрастающего поколения.
Однако и в нашей стране постепенно начали понимать важность этого дела. И сегодня оно развивается рядом организаций. Например, в Барнауле в Школе этико-эстетического воспитания среди прочих появилось новое направление – каллиграфия. Дети и взрослые уже попробовали себя в искусстве каллиграфии при проведении творческой мастерской, а с 10 мая в школе стартует полный курс каллиграфии из 16 занятий – это оптимальное количество уроков для достижения ощутимых результатов.
Запись на курс уже открыта. И это отличная возможность развить способности своего ребенка.
Комментарии
вот у меня ребенок, когда что-то не получается, начинает сильно нервничать. с занятиями каллиграфией он просто в психа превратится. какое же тут расслабление???
Никакой связи нет-притомила меня эта каллиграфия-главное быстро выразить свои мысли.Любой думающий человек поймёт.Интеллектуал всегда поймёт интеллектуала.Если конечно один из них не либераст.
И это правильно:пора уже приучать наших детей к готическуми шрифту.
если нет дара,хоть че сделай,не поможет.красивый почерк либо есть,либо его нет
Доктор психологии, профессор Генри Као утверждает
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Доктор должен писать как и все доктора. Быстро и неразборчиво.
16.04.2018 08:33
- гость -
.Интеллектуал всегда поймёт интеллектуала.Если конечно один из них не либераст.
На нуль делите. Поцреот-интеллектуал - это что то немыслимое.