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Мэрия Барнаула отказалась от ямочного ремонта весной на дорогах по БКД

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Ремонт на объектах, которые будут отремонтированы по БКД в 2018 году, проводиться не будет

Фото: Amic.ru

Ямочный ремонт на объектах, которые будут отремонтированы по БКД (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") в 2018 году, не будут проводить весной в Барнауле. Об этом Amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Это 44 улицы, причем самые основные участки, включая проспекты Ленина, Социалистический, Комсомольский, улицы Юрина, Антона Петрова, Северо-Западная, Попова и другие. Это связано с тем, что реконструкция данных дорог по государственному контракту должна начаться уже в ближайшее время, и было бы странным тратить дополнительные средства на покрытие, которое и так будет отремонтировано в ближайшее время. При этом, если будут серьезные дефекты в асфальте, дорожными службами будут приняты меры.

Текущий ремонт в 2018 году будет проводить в рамках муниципального задания, исходя из предусмотренных объемов финансирования, подрядная организация МБУ "Автодорстрой" Барнаула. Финансирование на работы по ямочному ремонту в 2017 году составило 125 миллионов рублей. При этом в 2018 году финансирование сократилось в два раза в связи с увеличением объема работ по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году на эти цели выделено 64,5 миллиона рублей.

В мэрии напомнили, что после установления положительных температур и схода снежного покрова в начале дорожно-строительного сезона 2018 года комитетом совместно с представителями подрядных организаций, проводивших ремонт в 2017 году в рамках БКД, будет проведено обследование состояния объектов прошлого года. При выявлении дефектов и недостатков подрядные организации устранят их по гарантийным обязательствам.

Отметим, что ремонт 44 улиц в рамках приоритетного проекта закончится к 30 сентября. На все работы из различных источников бюджета выделено 911 миллионов рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.04.2018 10:03
- гость -

А что разве кирпичный завод на выиграл тендер? И теперь до октября долбить подвеску по "безопасным и качественным дорогам"?

0  0
6.04.2018 10:07
- гость -

"и было бы странным тратить дополнительные средства на покрытие, которое и так будет отремонтировано в ближайшее время."

Отличное решение! Молодцы! Это как зимой со снегом было бы странным тратить дополнительные средства на уборку, если и так будет тепло в ближайшее время и само все растает вместе с сайлентблоками и стойками и прочими узлами подвесок автомобилей.

0  0
6.04.2018 10:17
- гость -

и самое интересное - дороги сделанные в прошлом году по БКД весной этого года почему то не соответствуют БКД,что это за асфальт ложился и как????

0  0
6.04.2018 10:27
Гость

Так бы нормальное решение, если бы в планах окончание ремонта по БКД был бы июнь, а не сентябрь. То есть бить нам подвески до этого срока. А потом еще следующие поллета.

0  0
6.04.2018 10:34
- гость -

Приглашаю всех автомобилистов Алтайского Края, которые хотят поездить по хорошим дорогам, в славный город Рубцовск. Приезжайте и Вы Уважаемый Губернатор.

0  0
6.04.2018 10:36
Местный

Хоть бы кирпичами заложили особенно глубокие ямы.

0  0
6.04.2018 10:36
- гость -

сначала расшифровал БКД - Барнаульская Кольцевая Дорога, подумал, а где она у нас?

0  0
6.04.2018 10:43
Я

Слились такие...)),а потом и смысла уже нету,зима скоро)))).А вы что хотели выборы прошли..))

0  0
6.04.2018 10:45
Я

Страна идиотов...)))))

0  0
6.04.2018 11:01
- гость -


6.04.2018 10:34
- гость -
Бывал, бывал у Вас... В следующий раз поеду когда БТР или БМП приобрету!
Не только по дороге невозможно было проехать, но и по тротуару!!! Пешеходы и машины двигались по обочине между забором и тротуаром! Но самое главное, такого взаимопонимания пешеходов и водителей нигде больше не наблюдал! Все матерились только на чиновников!

0  0
6.04.2018 11:22
- гость -

Я этой весной уже поймал несколько выбоин. Бежит одна передняя стойка, одна задняя, шуршит один ступичный подшипник, менять сайлентблоки. Считай почти вмю ходовую менять. "Спасибо"

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