Фото: Amic.ru
Ямочный ремонт на объектах, которые будут отремонтированы по БКД (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") в 2018 году, не будут проводить весной в Барнауле. Об этом Amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Это 44 улицы, причем самые основные участки, включая проспекты Ленина, Социалистический, Комсомольский, улицы Юрина, Антона Петрова, Северо-Западная, Попова и другие. Это связано с тем, что реконструкция данных дорог по государственному контракту должна начаться уже в ближайшее время, и было бы странным тратить дополнительные средства на покрытие, которое и так будет отремонтировано в ближайшее время. При этом, если будут серьезные дефекты в асфальте, дорожными службами будут приняты меры.
Текущий ремонт в 2018 году будет проводить в рамках муниципального задания, исходя из предусмотренных объемов финансирования, подрядная организация МБУ "Автодорстрой" Барнаула. Финансирование на работы по ямочному ремонту в 2017 году составило 125 миллионов рублей. При этом в 2018 году финансирование сократилось в два раза в связи с увеличением объема работ по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году на эти цели выделено 64,5 миллиона рублей.
В мэрии напомнили, что после установления положительных температур и схода снежного покрова в начале дорожно-строительного сезона 2018 года комитетом совместно с представителями подрядных организаций, проводивших ремонт в 2017 году в рамках БКД, будет проведено обследование состояния объектов прошлого года. При выявлении дефектов и недостатков подрядные организации устранят их по гарантийным обязательствам.
Отметим, что ремонт 44 улиц в рамках приоритетного проекта закончится к 30 сентября. На все работы из различных источников бюджета выделено 911 миллионов рублей.
Комментарии
А что разве кирпичный завод на выиграл тендер? И теперь до октября долбить подвеску по "безопасным и качественным дорогам"?
"и было бы странным тратить дополнительные средства на покрытие, которое и так будет отремонтировано в ближайшее время."
Отличное решение! Молодцы! Это как зимой со снегом было бы странным тратить дополнительные средства на уборку, если и так будет тепло в ближайшее время и само все растает вместе с сайлентблоками и стойками и прочими узлами подвесок автомобилей.
и самое интересное - дороги сделанные в прошлом году по БКД весной этого года почему то не соответствуют БКД,что это за асфальт ложился и как????
Так бы нормальное решение, если бы в планах окончание ремонта по БКД был бы июнь, а не сентябрь. То есть бить нам подвески до этого срока. А потом еще следующие поллета.
Приглашаю всех автомобилистов Алтайского Края, которые хотят поездить по хорошим дорогам, в славный город Рубцовск. Приезжайте и Вы Уважаемый Губернатор.
Хоть бы кирпичами заложили особенно глубокие ямы.
сначала расшифровал БКД - Барнаульская Кольцевая Дорога, подумал, а где она у нас?
Слились такие...)),а потом и смысла уже нету,зима скоро)))).А вы что хотели выборы прошли..))
Страна идиотов...)))))
6.04.2018 10:34
- гость -
Бывал, бывал у Вас... В следующий раз поеду когда БТР или БМП приобрету!
Не только по дороге невозможно было проехать, но и по тротуару!!! Пешеходы и машины двигались по обочине между забором и тротуаром! Но самое главное, такого взаимопонимания пешеходов и водителей нигде больше не наблюдал! Все матерились только на чиновников!
Я этой весной уже поймал несколько выбоин. Бежит одна передняя стойка, одна задняя, шуршит один ступичный подшипник, менять сайлентблоки. Считай почти вмю ходовую менять. "Спасибо"