Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Уровень воды в Оби в районе Барнаула достиг 439 сантиметров при критической отметке в 540 сантиметров.
Такова ситуация по состоянию на утро пятницы, 6 апреля. Таким образом, до достижения критического значения остается 101 сантиметр.
Напомним, что после подъема воды до критической отметки в Барнауле начинает подтапливать микрорайон Затон. Отметим и то, что в настоящий момент Обь в районе краевой столицы еще не вскрылась. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
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