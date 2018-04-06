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Уровень Оби в Барнауле достиг 439 сантиметров

, ИА "Амител"
До достижения критической отметки остается метр

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Уровень воды в Оби в районе Барнаула достиг 439 сантиметров при критической отметке в 540 сантиметров.

Такова ситуация по состоянию на утро пятницы, 6 апреля. Таким образом, до достижения критического значения остается 101 сантиметр.

Напомним, что после подъема воды до критической отметки в Барнауле начинает подтапливать микрорайон Затон. Отметим и то, что в настоящий момент Обь в районе краевой столицы еще не вскрылась. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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