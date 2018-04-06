Дорожные службы Алтайского края проводят работы по восстановлению дорог и мостов, которые разрушил паводок. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Так, работы идут в Солонешенском районе на мосту через реку Ануй на дороге "К-12 — Елиново — Рыбное". Здесь рабочие занимаются монтированием металлических балок. В скором времени специалисты начнут работы по устройству мостового полотна из деревянного настила. Движение планируют открыть к 12 апреля.
Недавно в этом же районе было восстановлено движение по еще одному мосту через реку Ануй — на дороге "Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай" и через реку Солонешка на дороге "Алексеевка — Березовка — Солонешное". Все эти объекты разрушил паводок в конце марта.
Также идут работы по восстановлению в Краснощековском и Алтайском районах. В штатном режиме проводят очистку дорог от снега, выпавшего на прошлой неделе. В работе задействовано более 300 единиц техники.
Напомним, по последним данным, подтопленными на Алтае остаются 247 приусадебных участков в 24 населенных пунктах восьми районов: Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского, Первомайского. Подтопленных жилых домов нет.
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