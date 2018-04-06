Октябрь в апреле – это не нонсенс. Алтайский художник представит персональную выставку под названием "Живопись", которая пройдет в торгово-развлекательном центре "Пионер" и будет работать абсолютно бесплатно с 7 апреля по 6 мая. Вниманию посетителей будет представлено более тридцати неповторимых работ художника-живописца, ставшего одним из популярных художников Алтая. Валерий Октябрь пишет в авангардных направлениях: в стиле нового романтизма и символического реализма – "У окна", "Цветок 5", "Цветок 6", "Согрешение", "Отдых".
Красота природы Горного Алтая отражена в работах: "В горах", "Алтай. Лето", "Зима. Перевал", "Тишина. Осень", "Бег7", "Барьер", "Вороной".
Также художнику интересны философско-мистические мотивы в картинах: "Космос", "Вечное. Покаяние", "Призрачный Будапешт".
Валерий Октябрь много путешествует. Существует большой цикл произведений, созданных после поездки по Европе. Эти картины также представлены на выставке.
Картины художника-живописца украшают многие дома не только в России, но и за рубежом: во Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Японии.
Картины Валерия Октября можно обнаружить в частных коллекциях экс-президентов США Рейгана и Буша.
Торгово-развлекательный центр "Пионер" приглашает гостей и жителей краевой столицы посетить выставку "Живопись" на третьем этаже ТРЦ "Пионер".
3 этаж, ТРЦ "Пионер",
Режим работы: ежедневно с 10 утра до 9 вечера,
вход бесплатный
Возрастное ограничение 6+
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