Пятница, 6 Апрель, 13:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,58
€ 70,59
381318
10°
Обь
439см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Великий Пост-2018
Новости

Минфин выступил за обязательное страхование пассажиров такси

, ИА "Амител"
Такси - единственный вид пассажирского транспорта, не подпадающий под закон о страховании ответственности перевозчиков

Фото: bigmir.net

Российский Минфин поддерживает идею введения в стране практики обязательного страхования пассажиров такси, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра Алексея Моисеева.

По словам чиновника, в министерстве поддерживают идею, но к направленному в Госдуму проекту закона было предложено большое количество замечаний.

Также Алексей Моисеев добавил, что предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предполагала создание специального агрегатора, который, по словам чиновника, мог быть избыточной нагрузкой для операторов такси.

Напомним, что сегодня такси является единственным видом пассажирского транспорта в стране, который не подпадает под норму закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков.

То есть сейчас пострадавшие пассажиры такси защищены лишь законом об ОСАГО. В данном случае максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тысяч рублей.

Для сравнения, закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков предполагает компенсацию в 2,025 миллиона рублей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

6.04.2018 11:28
Гость

Полностью согласен!

0  0
6.04.2018 11:41
- гость -

Надо еще посетителей ТРЦ, кинозалов, супермаркетов страховать, пешеходов на улице...
Да всех давайте застрахуем + утилизационный сбор на похороны, что трупешник не вонял есливчо.

0  0
6.04.2018 12:07
- гость -

Очередной бред от депутатов. Если это реальное такси, а не служба заказов, то у них должно быть не мало имущества. Соответственно в случае аварии пассажиры должны через суд добиваться компенсации. Кормить страховщиков совершенно нет смысла.

0  0
6.04.2018 12:22
- гость -

и как потребителю отличить реальное такси от службы заказов?

0  0
6.04.2018 12:41
- гость -

повысится плата на перевозки, минфин уже не знает кого еще ободрать, чтобы бабла в долги СШП побольше внести.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
12:51
Собственники помещений "Зимней вишни" просят не сносить уцелевшие площади 3
12:40
Названы участки в Барнауле, где переложат тепловые сети 0
12:32
Живодера, воткнувшего нож в глаз собаке, ищут в Новосибирске 2
12:23
"Барнаульский пищевик" за 300 миллионов займется спасением свинокомплекса 0
12:14
Есть идея: зачем хотят ввести обязательное страхование пассажиров такси 0
12:03
Алтайским заключенным разрешат смотреть матчи чемпионата мира по футболу 1
12:00
Ярмарка профессий для школьников пройдет в АлтГТУ 0
11:49
Сбербанк прокомментировал угрозу заражения смартфонов клиентов вирусом 4
11:34
Власти Барнаула рассказали, какие дороги отремонтируют в первую очередь 0
11:22
Осторожно, фальшивомонетчики: в Барнауле выявили поддельные 5000 рублей 1
11:12
Минфин выступил за обязательное страхование пассажиров такси 5
11:05
В ТРЦ "Пионер" придет Октябрь 0
11:04
Дороги и мосты, разрушенные паводком, восстанавливают в Алтайском крае 0
10:50
Барнаульцев приглашают на предпасхальные ярмарки 0
10:40
Где и когда барнаульцы могут освятить куличи на Пасху 0
10:32
Новая техника пройдет по Красной площади в Москве 9 мая 1
10:30
Как помочь пострадавшим во время паводка в Алтайском крае 2
10:21
Уровень Оби в Барнауле достиг 439 сантиметров 1
10:12
Трассу перекрыли в Топчихинском районе из-за подтопления 1
10:03
Пропавший мужчина из Барнаула найден живым 0
10:00
Более 50 миллионов рублей выделят на поддержку российских стартапов 1
09:51
Мэрия Барнаула отказалась от ямочного ремонта весной на дорогах по БКД 14
09:32
Неработающие светофоры осложнили движение у вокзала в Барнауле 0
09:30
"Билайн" подвел итоги туристического сезона в Шерегеше 0
09:25
Мужчина впервые родил ребенка в Финляндии 12
09:16
Детская писательница Ирина Токмакова скончалась в Москве 2
09:05
Страстная пятница: история и традиции самого скорбного дня для верующих 17
09:02
Где выгодно купить теплицы в Барнауле 0
08:48
Более 200 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
08:32
Более 20 человек тушили горящий частный дом в Рубцовске 0
08:24
Вулканы, молнии, рисунки светом: какие шоу приготовили в музее "Как-так?" 0
08:16
Депутаты "Единой России" оказывают помощь пострадавшим от паводка на Алтае 8
08:04
Чемпионат по улыбке пройдет восьмого апреля в ТРЦ "Пионер" 0
07:50
От пинг-понга до трамвая: чем запомнилось в истории 6 апреля 0
07:42
Раунд за гостями: как прошел первый четвертьфинал Лиги "КВН-Алтай" 0
07:31
Интернет "взорвала" минутная потасовка русских хоккеисток в конце матча 7
07:22
"На войне я не видел американских солдат": барнаульский ветеран о победе 66
07:14
Интерактивное путешествие по главным загадкам росписи "Тайная вечеря" 2
07:03
Дом с тремя гардеробными и двухэтажной баней продают в Барнауле за 12,9 млн 8
06:51
Мэрия вложит миллиард в систему водоотведения для правого берега Барнаула 26
06:41
Страстная пятница: что можно, а что нельзя делать в этот день 4
06:32
Долгожданные "железные кони": как в Барнауле запускали первые трамваи 1
06:23
Это было круто: как "зажгла" в Барнауле культовая группа "Руки вверх" 70
06:14
Потеплеет до +17 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 апреля 0
06:01
Залечь на дно в Выборге: средневековый город раздора в объективе Amic.ru 5
05:58
Смоленский губернатор: регионам нужно вернуть специализацию, как в СССР 1
04:56
Власти пообещали не строить ТЦ на месте "Зимней вишни" в Кемерово 1
03:40
Путин провел встречу с врио главы Кемеровской области 0
01:06
Елена Исинбаева назвала своего сына Добрыней Никитичем 8
00:11
Ученые из России разработали технологию трехмерной печати для биомедицины 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.