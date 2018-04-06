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Российский Минфин поддерживает идею введения в стране практики обязательного страхования пассажиров такси, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра Алексея Моисеева.
По словам чиновника, в министерстве поддерживают идею, но к направленному в Госдуму проекту закона было предложено большое количество замечаний.
Также Алексей Моисеев добавил, что предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предполагала создание специального агрегатора, который, по словам чиновника, мог быть избыточной нагрузкой для операторов такси.
Напомним, что сегодня такси является единственным видом пассажирского транспорта в стране, который не подпадает под норму закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков.
То есть сейчас пострадавшие пассажиры такси защищены лишь законом об ОСАГО. В данном случае максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тысяч рублей.
Для сравнения, закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков предполагает компенсацию в 2,025 миллиона рублей.
Комментарии
Полностью согласен!
Надо еще посетителей ТРЦ, кинозалов, супермаркетов страховать, пешеходов на улице...
Да всех давайте застрахуем + утилизационный сбор на похороны, что трупешник не вонял есливчо.
Очередной бред от депутатов. Если это реальное такси, а не служба заказов, то у них должно быть не мало имущества. Соответственно в случае аварии пассажиры должны через суд добиваться компенсации. Кормить страховщиков совершенно нет смысла.
и как потребителю отличить реальное такси от службы заказов?
повысится плата на перевозки, минфин уже не знает кого еще ободрать, чтобы бабла в долги СШП побольше внести.