В Сбербанке опровергли информацию о массовом заражении смартфонов клиентов банка вирусом Android.BankBot.358.origin. Об этом пишет РБК.
Более того, в компании назвали эту информацию фейком. В Сбербанке предположили, что основной целью этих слухов является реклама антивирусного продукта.
"Все клиенты Сбербанка надежно защищены средствами, разработанными в "Лаборатории Касперского", — подчеркнули в компании.
Ранее, 5 апреля, аналитики Dr.Web сообщили об активизации вируса Android.BankBot.358.origin, который заразил 60 тысяч мобильных устройств клиентов Сбербанка. Отмечалось, что мошенники могут украсть у владельцев зараженных гаджетов более 78 млн руб. с банковских счетов и более 2,7 млн руб. — со счетов мобильных телефонов.
Комментарии
реклама антивирусного продукта
А вдруг эта антивирусная программа сама получает доступ туда, куда надо
Лучше не пользоваться приложением, а ходить в Сбербанк-Онлайн через браузер. Уж слишком настойчиво они своё приложение продвигают, и девочкам-консультантам план по его установкам обозначен
дыры в ПО Сбера не прикроешь ни вирусами ни антивирусами
а нечего рутовать телефоны, ставить apk из недостоверных источников и ходить по непонятным ссылкам в смс и прочих вайберах
хотя, если наши люди в большинстве своем даже руки после туалета не моют, что говорить об отсутствии даже элементарных знаний в области it-безопасности