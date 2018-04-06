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Поддельную купюру номиналом 5000 рублей выявили в Барнауле, информирует ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В торговую сеть краевой столицы неизвестными лицами была сбыта денежная купюра достоинством 5000 рублей. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена", — указывают в полиции.
Уже после того, как купюра была передана в кредитно-финансовое учреждение, подделка была выявлена.
В правоохранительном ведомстве просят барнаульцев и гостей города обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения, и быть внимательными при проведении денежных расчетов.
Комментарии
А куда новость про не совсем одетую девачко с книжкой делась?