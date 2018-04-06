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Собственники помещений "Зимней вишни" просят не сносить уцелевшие площади

, ИА "Амител"
Бизнесмены обратились с просьбой к властям Кемеровской области

Фото: соцсети

Группа бизнесменов обратилась к властям Кемеровской области с просьбой не сносить здание торгового центра "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс".

Один из предпринимателей Евгений Белоус назвал решение о сносе торгового комплекса "эмоциональным".

"Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть не в аварийном состоянии", — сказал Белоус.

Мужчина добавил, что местные бизнесмены начинали покупать и арендовать помещения в бывшем здании кондитерской фабрики еще до пристройки части, в которой позднее разместился развлекательный центр.

Он добавил, что у бизнесменов есть семьи, которые кормились от доходов, получаемых в "Зимней вишне".

"Они [власти] хотят сровнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно. Если пострадавшим компенсации идут, то о нас, тех, кто создавал рабочие места и платил налоги, все забыли", — отметил Белоус.

Предприниматель подчеркнул, что они готовы отреставрировать торговый комплекс, а также организовать на прилегающей территории монумент и парк в память о погибших.

Напомним, страшный пожар произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

6.04.2018 12:54
BLATNOI

СНЕСТИ

0  0
6.04.2018 12:57
BLATNOI

о о нас, тех, кто создавал рабочие места и платил налоги, все забыли", — отметил Белоус.

КАКИЕ НАЛОГИ -ТРИ КОПЕЙКИ ПЛАТЯТ ИПЭШНИКИ И ПРО СОЗДАЛ РАБОЧИЕ МЕСТА -ОПЯТЬ ЖЕ ДЛЯ СВОЕГО ОБОГАЩЕНИЯ !!! СНЕСТИ И ПОСТРОИТЬ СКВЕР ИЛИ ПАРК !!!

0  0
6.04.2018 12:58
- гость -

Даже если не снесут, то кто туда ходить будет?

0  0
6.04.2018 13:14
гость

Это место теперь проклято на века. Это место скорби и умиротворения, где каждый должен подумать о вечном

0  0
6.04.2018 13:21
- гость -

6.04.2018 12:58
- гость -
Даже если не снесут, то кто туда ходить будет?

Год пройдет и будут ходить. Время лечит. Время стирает в памяти.
А собственников, действительно, жаль.
В Брн у знакомого отстроенный укрепленный офис в одном из зданий, который планируется под снос. Так ему пришло письмо, как и другим владельцам, осуществить снос здания за свой счет. Если владельцам жилых квартир город купил другие квартиры, то владельцев коммерческой недвижимости кидают. Они собираются судиться. Вложены миллионы, годы жизни, и все насильно отбирают.

0  0
6.04.2018 13:21
- гость -

6.04.2018 12:58
- гость -
Даже если не снесут, то кто туда ходить будет?

Год пройдет и будут ходить. Время лечит. Время стирает в памяти.
А собственников, действительно, жаль.
В Брн у знакомого отстроенный укрепленный офис в одном из зданий, который планируется под снос. Так ему пришло письмо, как и другим владельцам, осуществить снос здания за свой счет. Если владельцам жилых квартир город купил другие квартиры, то владельцев коммерческой недвижимости кидают. Они собираются судиться. Вложены миллионы, годы жизни, и все насильно отбирают.

0  0
6.04.2018 13:27
Грантштейн

Однозначно снести. На этом месте разбить парк с мемориалом жертвам.

Я не совсем понимаю о чём говорит этот Белоус. Какие покупки недвижимости? Весь ТРЦ - это собственность одного из юрлиц холдинга КДВ, управляющая компания - ККФ, тоже из холдинга КДВ. Арендовали они там квадраты? Понесли ущерб? Так обращайтесь к тому юрлицу с кем у вас был заключен договор. Пускай они вам компенсируют. А бизнес свой развивай теперь в другом месте. Может теперь более осмотрительно будешь арендовать помещения, посмотришь все ли бумаги правильно оформлены.
И расходы на снос будут не у арендаторов, а у собственника. Каким образом его то это колышет?

Барыжничать на этом месте - грех.

0  0
6.04.2018 13:30
- гость -

...семьи, которые кормились от доходов, получаемых в "Зимней вишне".

а работать не пробовали...

0  0
6.04.2018 13:37
Митенька ржевский

Почему-то ни у кого ни слезинки не упало, когда были разрушены, снесены тысячи предприятий, на которых трудились миллионы исправно плативших налоги и содержавших семьи людей, но какой вой поднялся из-за разжиревших на всеобщей разрухе "коммерсантах", которые даже не живут в России!

0  0
6.04.2018 13:47
- гость -

Очень показательно, что основного виновника штеглерова правоохранители даже не упоминают. Тем временем он через третьих лиц пытается еще и комплекс сохранить.

0  0
6.04.2018 13:51
- гость -

ну и о каких инвестициях можно говорить в российскую экономику после этого? частная собственность должна быть превыше всего!

0  0
6.04.2018 14:01
- гость -

Частная собственность превыше всего должна быть застрахована

0  0
6.04.2018 14:02
- гость -


ну и о каких инвестициях можно говорить в российскую экономику после этого? частная собственность должна быть превыше всего!
-------------------
Из-за разгильдяйства владельцев ТЦ погибли люди. Они что-то о безопасности посетителей не думали. А сейчас плачутся, что под снос идет здание.

0  0
6.04.2018 14:04
- гость -

По документам это кондитерская.

0  0
6.04.2018 14:05
- гость -

Согласен с Грандштейном- Эклером...,.,

0  0
6.04.2018 14:05
- гость -


6.04.2018 13:51
- гость -


на месте ВТЦ в Нью-Йорке сейчас что находится?

0  0
6.04.2018 14:16
- гость -

ну и о каких инвестициях можно говорить в российскую экономику после этого? частная собственность должна быть превыше всего!
-------------------
Из-за разгильдяйства владельцев ТЦ погибли люди. Они что-то о безопасности посетителей не думали. А сейчас плачутся, что под снос идет здание.
_________________________________
Владельцы бизнеса уже выплатили компенсации по 3 млн. что значительно больше чем мог бы присудить гуманный суд. Причем здесь снос частной собственности???

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