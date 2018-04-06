Группа бизнесменов обратилась к властям Кемеровской области с просьбой не сносить здание торгового центра "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс".
Один из предпринимателей Евгений Белоус назвал решение о сносе торгового комплекса "эмоциональным".
"Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть не в аварийном состоянии", — сказал Белоус.
Мужчина добавил, что местные бизнесмены начинали покупать и арендовать помещения в бывшем здании кондитерской фабрики еще до пристройки части, в которой позднее разместился развлекательный центр.
Он добавил, что у бизнесменов есть семьи, которые кормились от доходов, получаемых в "Зимней вишне".
"Они [власти] хотят сровнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно. Если пострадавшим компенсации идут, то о нас, тех, кто создавал рабочие места и платил налоги, все забыли", — отметил Белоус.
Предприниматель подчеркнул, что они готовы отреставрировать торговый комплекс, а также организовать на прилегающей территории монумент и парк в память о погибших.
Напомним, страшный пожар произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Комментарии
СНЕСТИ
о о нас, тех, кто создавал рабочие места и платил налоги, все забыли", — отметил Белоус.
КАКИЕ НАЛОГИ -ТРИ КОПЕЙКИ ПЛАТЯТ ИПЭШНИКИ И ПРО СОЗДАЛ РАБОЧИЕ МЕСТА -ОПЯТЬ ЖЕ ДЛЯ СВОЕГО ОБОГАЩЕНИЯ !!! СНЕСТИ И ПОСТРОИТЬ СКВЕР ИЛИ ПАРК !!!
Даже если не снесут, то кто туда ходить будет?
Это место теперь проклято на века. Это место скорби и умиротворения, где каждый должен подумать о вечном
6.04.2018 12:58
- гость -
Даже если не снесут, то кто туда ходить будет?
Год пройдет и будут ходить. Время лечит. Время стирает в памяти.
А собственников, действительно, жаль.
В Брн у знакомого отстроенный укрепленный офис в одном из зданий, который планируется под снос. Так ему пришло письмо, как и другим владельцам, осуществить снос здания за свой счет. Если владельцам жилых квартир город купил другие квартиры, то владельцев коммерческой недвижимости кидают. Они собираются судиться. Вложены миллионы, годы жизни, и все насильно отбирают.
6.04.2018 12:58
- гость -
Даже если не снесут, то кто туда ходить будет?
Год пройдет и будут ходить. Время лечит. Время стирает в памяти.
А собственников, действительно, жаль.
В Брн у знакомого отстроенный укрепленный офис в одном из зданий, который планируется под снос. Так ему пришло письмо, как и другим владельцам, осуществить снос здания за свой счет. Если владельцам жилых квартир город купил другие квартиры, то владельцев коммерческой недвижимости кидают. Они собираются судиться. Вложены миллионы, годы жизни, и все насильно отбирают.
Однозначно снести. На этом месте разбить парк с мемориалом жертвам.
Я не совсем понимаю о чём говорит этот Белоус. Какие покупки недвижимости? Весь ТРЦ - это собственность одного из юрлиц холдинга КДВ, управляющая компания - ККФ, тоже из холдинга КДВ. Арендовали они там квадраты? Понесли ущерб? Так обращайтесь к тому юрлицу с кем у вас был заключен договор. Пускай они вам компенсируют. А бизнес свой развивай теперь в другом месте. Может теперь более осмотрительно будешь арендовать помещения, посмотришь все ли бумаги правильно оформлены.
И расходы на снос будут не у арендаторов, а у собственника. Каким образом его то это колышет?
Барыжничать на этом месте - грех.
...семьи, которые кормились от доходов, получаемых в "Зимней вишне".
а работать не пробовали...
Почему-то ни у кого ни слезинки не упало, когда были разрушены, снесены тысячи предприятий, на которых трудились миллионы исправно плативших налоги и содержавших семьи людей, но какой вой поднялся из-за разжиревших на всеобщей разрухе "коммерсантах", которые даже не живут в России!
Очень показательно, что основного виновника штеглерова правоохранители даже не упоминают. Тем временем он через третьих лиц пытается еще и комплекс сохранить.
ну и о каких инвестициях можно говорить в российскую экономику после этого? частная собственность должна быть превыше всего!
Частная собственность превыше всего должна быть застрахована
ну и о каких инвестициях можно говорить в российскую экономику после этого? частная собственность должна быть превыше всего!
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Из-за разгильдяйства владельцев ТЦ погибли люди. Они что-то о безопасности посетителей не думали. А сейчас плачутся, что под снос идет здание.
По документам это кондитерская.
Согласен с Грандштейном- Эклером...,.,
6.04.2018 13:51
- гость -
на месте ВТЦ в Нью-Йорке сейчас что находится?
ну и о каких инвестициях можно говорить в российскую экономику после этого? частная собственность должна быть превыше всего!
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Из-за разгильдяйства владельцев ТЦ погибли люди. Они что-то о безопасности посетителей не думали. А сейчас плачутся, что под снос идет здание.
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Владельцы бизнеса уже выплатили компенсации по 3 млн. что значительно больше чем мог бы присудить гуманный суд. Причем здесь снос частной собственности???