Фото: barnaul.org
Дорожники в Барнауле продолжают работы с использованием холодного асфальтобетона. В городской администрации назвали транспортные магистрали, которые починят в первоочередном порядке.
Напомним, что холодный асфальтобетон позволяет производить ямочный ремонт покрытия при окружающей температуре до -10 градусов. Дело в том, что этот материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры воздуха.
Работы с использованием холодного асфальтобетона проводятся на тех участках, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения.
Так, уже выполнен ремонт участка на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. Накануне дорожники начали работы на пересечении улицы Димитрова и проспекта Ленина, а затем будет проведен ремонт в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Пионеров.
Ранее портал Amic.ru также сообщал, что на транспортных магистралях, которые будут отремонтированы в краевой столице в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", ямочный ремонт проводиться не будет.
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