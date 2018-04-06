Британские эксперты из автоклуба Royal Automobile Club пришли к выводу, что светодиодные фары являются опасными для водителей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на The Telegraph.
15% водителей признались, что сталкивались с проблемой ослепления встречными машинами из-за слишком ярких фар. Рабочая группа Департамента транспорта Великобритании в качестве одной из причин назвала широкое распространение светодиодной оптики в современных автомобилях.
Специалисты считают, что освещение от светодиодных фар воспринимается ярче, чем от галогеновых ламп. Кроме этого, эксперты напомнили, что светодиоды излучают более направленный свет.
Теперь в планах у экспертов обсудить ситуацию с риском ослепления водителей светодиодными фарами с автопроизводителями.
Комментарии
На стекло фары сделать рассеятеватели.
6.04.2018 16:18
- гость -
На стекло фары сделать рассеятеватели.
ага,через цифровизацию