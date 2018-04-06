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Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России будут показывать в исправительных учреждениях УФСИН по Алтайскому краю. Как сообщили в ведомстве, телетрансляции будут проходить в общежитиях отрядов в соответствии с распорядками дня. Матчи, проходящие в ночное время, будут записываться для трансляции осужденным в дневное время.
Отмечается, что для осужденных, содержащихся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и единых помещениях камерного типа, трансляции матчей чемпионата мира по футболу будут проходить по радио.
Также в рамках проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в учреждениях УИС Алтайского края пройдут лекции об истории отечественного футбола и лучших футболистах мира. С осужденными будут проведены тематические викторины и конкурсы. В учреждениях, имеющих футбольные площадки, пройдут соревнования по мини-футболу среди осужденных.
Отметим, что ранее начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева рекомендовала всем муниципалитетам организовать специальные фанатские зоны для массового просмотра матчей чемпионата с участием национальной команды. В Барнауле главной такой зоной станет Парк спорта имени Алексея Смертина.
Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.
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