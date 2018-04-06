7 апреля в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова пройдет профориентационная ярмарка "Строим будущее Алтая" для учащихся 10 классов школ города Барнаула. Для них в вузе подготовили специальные мероприятия. Старшеклассников ждут увлекательные мастер-классы, тренинги и экскурсии по лабораториям факультетов специальных технологий, энергетического факультета, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.
Презентации профессий проведут преподаватели и студенты АлтГТУ. В ярмарке планируют принять участие более 400 школьников из 28 школ, лицеев и гимназий г. Барнаула. Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, школы направляют заявки с тем, чтобы познакомить учащихся с направлениями подготовки инженерного профиля.
Начало в 10.00 в актовом зале АлтГТУ (2 этаж главного корпуса, пр. Ленина, 46).
Комментарии