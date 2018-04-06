Полицейские устанавливают личности подозреваемых, совершивших мошенничество через интернет в отношении жителя Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что у барнаульца появилась задолженность на онлайн-бирже в интернете. На официальном сайте компании он оставил свои контактные данные. Спустя какое-то время ему позвонил неизвестный, продиктовал номер счета, по которому нужно заплатить.
Горожанин отправил деньги и перезвонил, чтобы уточнить, дошли ли они. Телефон подозреваемого оказался отключенным, а в компании поступление денег не подтвердили.
Сумма причиненного ущерба составила около 300 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Москве.
Комментарии
Капец лошара... Откуда у таких невероятно тупых лохов столько бабла?)