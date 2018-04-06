Фото: animalsprotectiontribune.ru
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Новосибирске после того, как в городе была найдена собака, из глаза которой торчал нож, сообщили в областной прокуратуре.
"Проверкой установлено, что 22 января 2017 года во дворе домов в Дзержинском районе г. Новосибирска жители домов обнаружили собаку с ножевыми ранениями. У собаки торчал нож из глаза, были порезаны бок и голова", — сообщили в надзорном ведомстве.
По линии прокуратуры материалы были направлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его увечье).
Правоохранители проводят расследование. Дело находится на контроле в прокуратуре.
Комментарии
Пока собака целая бегала, жители двора ее не замечали? Скорее всего кто то спасал свою жизнь, отбиваясь от собаки...
Действительно, если это была оборона от набросившейся собаки?
Кто знает как оно было...
Ну да, конечно, шел кто-то с ножом по улице, напала собака... о, а у меня и нож под рукой, как удачно вышло...
Не несите чушь.
Это элементарный садизм.
Надеюсь этого негодяя найдут и посадят.
Не давно рассказывали по ТВ, что в Орландо(США) у всех собак берут ДНК и если находят собачьи фикалии на улице, то легко определяют кто их оставил с последующим наказанием. Может нам тоже надо двигаться в этом направлении?